BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049264 0,20 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017695 0,12 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033585 0,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047528 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034598 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014009 0,76 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012204 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019881 2,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055960 2,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055121 1,99 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091000 1,98 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018617 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023680 1,55 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019900 1,37 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011068 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024497 1,24 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018392 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021197 1,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014744 1,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015263 1,22 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010331 1,16 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011889 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024828 0,06 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021869 0,06 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024449 0,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025650 0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022931 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050077 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021856 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055514 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054260 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051175 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

