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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056179...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056179 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083862 0,65 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084643 0,65 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055425 0,63 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045196 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029182 1,52 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045644 0,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033862 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045572 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063999 0,39 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065571 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029720 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094141 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011916 0,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018410 0,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018309 0,06 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,018148 0,05 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018439 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024206 0,44 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014619 0,44 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014742 0,44 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023264 0,43 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024056 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021872 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042806 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050112 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017890 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053794 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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