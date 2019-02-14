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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057229 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046806 0,16 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048771 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055691 0,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059647 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011371 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010624 0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,049938 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094293 0,16 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015591 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011643 0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010729 0,10 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015176 0,09 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016581 0,08 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018214 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053832 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017226 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051238 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,057774 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038542 0,06

Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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