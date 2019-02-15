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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049513 0,62...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049513 0,62 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033737 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042941 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045366 0,55 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030414 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012202 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045832 1,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054995 1,13 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105081 1,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024273 1,01 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074184 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066123 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023218 0,56 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018244 0,55 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,104385 0,47 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010939 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 0,83 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015783 0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014567 0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020938 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011231 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023280 0,47 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014746 0,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024213 0,47 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014623 0,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023446 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053870 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050176 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021898 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017237 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055442 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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