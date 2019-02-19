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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060654...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060654 0,85 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057826 0,85 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042077 0,83 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033851 0,77 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033548 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012213 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034067 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029032 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066529 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046187 0,65 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015746 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029925 0,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011424 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010402 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015366 0,93 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018498 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014619 0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021005 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024557 1,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014830 1,13 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014955 1,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023357 1,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023768 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050302 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054002 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,057955 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040609 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042967 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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