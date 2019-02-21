BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057983 0,20 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042184 0,19 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060798 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018247 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057094 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013925 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027099 1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046333 0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034309 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029328 0,59 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083659 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017897 0,68 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012437 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,037135 0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052514 0,37 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013391 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011939 0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021078 0,35 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015458 0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014664 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010486 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015177 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024920 0,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015048 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 0,87 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023695 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040660 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017300 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055651 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043022 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055825 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

