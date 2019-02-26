BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084420 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055799 0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074923 0,31 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085192 0,29 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056577 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014127 0,69 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012325 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028135 2,25 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021503 1,23 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019920 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064670 1,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018803 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023772 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096372 0,96 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099397 0,92 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053098 0,90 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011134 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021849 1,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015202 1,22 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015893 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010770 0,90 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012150 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015055 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024718 0,28 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014926 0,28 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024551 0,28 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023921 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055997 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040785 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022038 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017352 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055822 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

