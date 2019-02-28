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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056043 0,42 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031586 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084779 0,41 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030577 0,40 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085540 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014451 0,48 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014357 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014746 0,42 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011457 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014300 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017510 0,18 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012233 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012304 0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018678 0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015315 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026187 0,95 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025358 0,90 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022329 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024591 0,84 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014848 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017374 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054287 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019054 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055892 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043208 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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