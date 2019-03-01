BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061029 0,59 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046061 0,58 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062705 0,57 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033916 0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034190 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012322 0,13 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014143 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055860 1,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057010 0,90 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020005 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065038 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023015 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023876 0,79 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099879 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096740 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065563 0,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053286 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018609 0,53 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018727 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016080 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019406 0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021939 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023657 0,57 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025450 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022389 0,27 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024945 0,15 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024330 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018065 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040863 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056103 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051716 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054835 0,07





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)