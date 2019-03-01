Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061029 0,59 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046061 0,58 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062705 0,57 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033916 0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034190 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012322 0,13 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014143 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055860 1,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057010 0,90 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020005 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065038 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023015 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023876 0,79 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099879 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096740 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065563 0,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053286 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018609 0,53 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018727 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016080 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019406 0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021939 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023657 0,57 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025450 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022389 0,27 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024945 0,15 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024330 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018065 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040863 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056103 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051716 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054835 0,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5