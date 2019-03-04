BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050147 0,43 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034318 0,37 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048522 0,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058815 0,31 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034018 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012377 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029502 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011611 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046883 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067731 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097112 0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053485 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018696 0,47 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010817 0,22 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015296 0,18 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011764 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017497 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051819 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024336 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040942 0,19 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,056035 0,19 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038970 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

