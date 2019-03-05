Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin Avustralya ÇEVKO endonezya
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034491...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034491 0,50 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050381 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034157 0,41 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057716 0,38 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048707 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012433 0,45 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014152 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074645 1,31 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022949 1,27 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019978 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062989 1,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028686 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066465 1,11 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023848 1,05 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054019 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,098073 0,99 NN Hay. Em. Karma EYF 0,100089 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010777 0,70 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018819 0,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021955 0,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015293 0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015908 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054454 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043347 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054971 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040968 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017429 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5