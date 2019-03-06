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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018390 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020548 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,053207 0,05 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019421 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057495 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030019 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018222 0,49 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012428 0,31 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011600 0,19 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014572 0,17 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013982 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012224 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019465 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010781 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021203 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037953 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056274 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019872 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055004 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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