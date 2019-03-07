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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037705...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037705 0,20 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050399 0,18 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048701 0,17 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030730 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056218 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014161 0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012419 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048284 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028277 0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035005 0,81 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028459 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011653 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014339 0,27 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053840 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097695 0,23 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014274 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021971 0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015306 0,47 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016147 0,29 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018822 0,24 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018776 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023500 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024264 0,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025845 0,27 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014649 0,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024125 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018131 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,056137 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019884 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043398 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055177 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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