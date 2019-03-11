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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050934 0,33...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050934 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038099 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018442 0,17 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019471 0,16 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057641 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012058 0,51 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014360 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018125 0,28 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013981 0,21 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012375 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019087 0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017632 0,38 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018856 0,22 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010843 0,20 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011779 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025479 0,93 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015038 0,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014902 0,91 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022424 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024684 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043499 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055309 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052036 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,038065 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041113 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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