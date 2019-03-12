BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059573 0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,056037 0,17 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025693 0,16 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048769 0,16 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024106 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030430 1,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034927 1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047504 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097395 0,93 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053685 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066195 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046903 0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011785 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012377 0,05 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015344 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017500 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055199 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055343 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021278 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041138 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

