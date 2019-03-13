BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057000 0,83 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076350 0,79 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057876 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086260 0,75 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087043 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014066 0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012428 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035418 1,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055081 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034059 1,06 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019122 1,01 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018432 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,098428 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066897 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054239 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024567 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019654 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010588 1,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015666 1,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015014 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021752 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021525 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025478 0,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022425 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024015 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024401 0,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025000 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018196 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056507 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019955 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043551 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,058721 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

