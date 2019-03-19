BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030764 0,41 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031390 0,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059973 0,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016036 0,35 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043594 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014247 0,47 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012539 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057666 2,08 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076991 1,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020277 1,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092417 1,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108687 1,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,101588 1,34 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018788 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,019741 1,04 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023514 1,03 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037661 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021962 0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015306 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011393 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012407 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016237 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025720 0,98 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022633 0,14 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026499 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024900 0,10 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024611 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051115 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022310 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017573 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043707 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055576 0,06









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