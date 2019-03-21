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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049557 0,11 Ziraat...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049557 0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035137 0,08 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,051235 0,08 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031422 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057947 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011778 0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029733 0,23 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014094 0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012390 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018377 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011810 0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010825 0,10 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019223 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012422 0,08 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015389 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051172 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017593 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019292 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056776 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055494 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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