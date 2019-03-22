BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031078 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057154 0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016137 0,59 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034654 0,57 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016152 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091868 0,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084446 0,26 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052065 0,25 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111383 0,25 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098367 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015280 1,09 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014248 1,06 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014094 1,00 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014551 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010885 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017996 0,28 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011842 0,27 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015426 0,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015473 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015139 0,44 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026687 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025081 0,44 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015283 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024394 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051205 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017604 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024595 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039387 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021406 0,06













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