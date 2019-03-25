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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,051574 1,06...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,051574 1,06 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035402 1,03 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049877 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038529 0,61 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034845 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012522 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012010 1,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069337 0,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101251 0,74 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055688 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014507 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019399 1,38 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019124 0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017614 0,34 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011858 0,14 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015444 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024142 1,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024706 1,28 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025392 1,24 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015472 1,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015323 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055776 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056912 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052470 0,18 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020097 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041458 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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