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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020756 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018624 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,058121 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,023716 0,05 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,013086 0,05 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,034971 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,059878 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012452 0,12 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015456 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051385 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017670 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019374 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055736 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043950 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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