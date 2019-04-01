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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031270...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031270 2,99 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046663 2,98 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044044 2,95 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076255 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086729 2,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013715 0,77 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012446 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036846 2,90 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052597 2,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031822 2,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018404 1,89 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025747 1,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100547 2,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055367 2,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,067686 2,22 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069461 1,90 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022019 1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019434 1,69 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010086 1,61 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014979 1,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020811 1,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014498 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026256 0,52 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023102 0,44 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024449 0,33 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024202 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024763 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041651 0,20 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055884 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057175 0,20 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017717 0,20 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044067 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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