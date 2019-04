BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029430 1,25 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033612 1,02 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015567 0,87 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023661 0,87 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,047712 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014119 0,23 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012621 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113843 0,64 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100239 0,62 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020861 0,56 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045013 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033773 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014476 1,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013649 1,41 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013338 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013622 1,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013458 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021465 0,26 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010936 0,24 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015205 0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014947 0,23 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011928 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056144 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,056292 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057442 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041846 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052956 0,20

