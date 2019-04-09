Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon mersin
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035875...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035875 1,26 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063594 1,17 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044093 1,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060723 1,06 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050587 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012657 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037824 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032779 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071550 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048826 0,89 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031344 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070096 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103550 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019676 1,21 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019361 0,50 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016386 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015520 2,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025725 2,15 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015675 2,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024880 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025018 2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056410 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055640 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022596 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052991 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018504 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5