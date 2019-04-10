BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,018170 0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,055092 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033538 0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023001 0,14 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015538 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014098 0,44 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012677 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054534 1,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027659 1,44 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019236 1,30 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021966 1,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045073 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023062 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014140 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019622 0,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010791 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,056315 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010331 0,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015350 0,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021428 0,81 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012033 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014908 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026596 0,30 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023395 0,26 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024719 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026444 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025398 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056459 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041898 0,08 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022612 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053026 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051794 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

