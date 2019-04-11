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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059266 0,31 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061847 0,31 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050688 0,31 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,090130 0,30 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059528 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038278 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032897 0,53 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045148 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048810 0,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071604 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031371 0,20 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012105 0,12 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,016682 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019695 0,30 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019393 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012470 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011425 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025878 0,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015613 0,53 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015768 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025162 0,51 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024590 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057552 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051829 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017832 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056497 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055713 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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