Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin dünya EWE
Ceviz üretimi artıyor
Ceviz üretimi artıyor
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050950 0,52 Ziraat...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050950 0,52 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036096 0,46 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052814 0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064010 0,30 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044379 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012686 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038403 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072013 0,57 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031464 0,30 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,013033 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104082 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048926 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019789 0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019460 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017759 0,24 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016431 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017909 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015718 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026051 0,67 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015872 0,66 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025186 0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027684 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044388 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024921 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017844 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056288 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018539 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5