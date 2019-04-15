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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064658...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064658 1,01 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044821 1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061731 0,98 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036449 0,98 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051399 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012764 0,61 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013991 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038739 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033007 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026629 0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052365 0,18 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044722 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072967 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049432 1,03 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057720 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104913 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070905 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019995 1,04 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019540 0,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015101 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010151 0,39 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016905 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025145 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026209 0,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015813 0,60 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027050 0,60 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015967 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018573 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053191 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,056539 0,18 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056623 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024966 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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