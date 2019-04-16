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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018835 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,058710 0,05 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019759 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020959 0,05 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,054881 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012274 0,76 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,013112 0,37 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014654 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015137 0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,030318 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016540 0,31 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019589 0,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021232 0,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012000 0,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014754 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055883 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020372 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056424 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017887 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019605 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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