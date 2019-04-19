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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053513 0,82...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053513 0,82 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051551 0,79 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036572 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,039785 0,78 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035616 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012801 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033257 1,33 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038804 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012305 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031722 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049671 0,81 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073584 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071527 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020048 1,01 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016629 0,30 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021610 0,19 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019620 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017852 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026747 0,86 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023514 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025140 0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015603 0,76 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024836 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042131 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018618 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055987 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025028 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020409 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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