BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036983 0,22 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054097 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040222 0,15 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,059012 0,06 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,018287 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033299 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012426 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015334 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032060 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072880 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107512 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020330 0,40 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019730 0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017931 0,05 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016679 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025587 0,96 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024990 0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015872 0,93 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025262 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026308 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056982 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056238 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018001 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044776 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018700 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

