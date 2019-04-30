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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091294...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091294 0,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059443 0,43 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061096 0,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045978 0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079296 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044520 1,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039574 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033697 0,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052069 0,13 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023624 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011454 0,67 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012508 0,62 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018076 0,49 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015089 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073257 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018651 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012505 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017895 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021906 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011444 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025667 0,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028213 0,33 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016025 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026562 0,32 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016186 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040355 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044890 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056930 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018048 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,060458 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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