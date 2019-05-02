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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032796...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032796 1,01 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080060 0,96 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060007 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073194 0,94 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092132 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014031 0,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012906 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018630 1,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,101470 1,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023475 1,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052597 1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026972 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012262 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022686 0,74 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010518 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025249 0,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074941 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020551 0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021435 0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014881 0,34 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017111 0,28 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016801 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027618 0,63 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024264 0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025361 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025964 0,53 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025629 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058319 0,13 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056454 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042481 0,13 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044947 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025238 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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