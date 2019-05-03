BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049800 1,31 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046846 1,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060738 1,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062363 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092154 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026237 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073549 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032477 0,28 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,016984 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108442 0,23 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075109 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020574 0,11 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012110 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018082 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053798 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057039 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057188 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018784 0,06





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