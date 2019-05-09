BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,054026 0,25 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038641 0,17 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056051 0,11 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,059409 0,07 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021162 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013058 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044483 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025507 0,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051023 0,38 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066147 0,33 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068638 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,013369 0,41 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014884 0,40 NN Hay. Em. Karma EYF 0,093814 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,036589 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014918 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020056 0,48 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016895 0,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020906 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014489 0,15 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012099 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028602 0,91 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025129 0,88 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016716 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027705 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026952 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040584 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057408 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018151 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,060804 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042671 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

