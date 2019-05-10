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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,054249 0,41 Garanti...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,054249 0,41 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056215 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041911 0,25 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038717 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019098 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015509 0,59 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033390 0,47 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014944 0,17 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015917 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,023561 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021280 0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020087 0,15 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016920 0,15 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016810 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027122 0,63 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026489 0,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016814 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027865 0,58 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016957 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022070 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020684 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025368 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056744 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058620 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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