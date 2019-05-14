BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026894 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,026121 0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015101 0,39 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046037 0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022233 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012416 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012408 0,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013027 0,56 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013039 0,52 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012757 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012364 0,05 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015491 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010787 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018917 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,052865 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058777 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057450 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042813 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

