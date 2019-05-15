BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027332 1,63 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032641 1,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023090 1,04 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046469 0,94 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015026 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013766 0,70 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012874 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017608 2,47 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067582 2,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057726 2,24 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096192 2,20 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022855 2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012671 2,05 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012644 1,90 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013260 1,86 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021399 1,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010124 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009657 1,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014381 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014278 1,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020580 1,02 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016840 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028296 0,35 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024856 0,33 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016517 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027377 0,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029032 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056933 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022142 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,057596 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025451 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054220 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

