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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028326...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028326 0,23 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025002 0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,024846 0,14 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017822 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033090 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033322 1,54 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038201 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012714 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050244 0,38 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013723 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015626 0,19 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057975 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020804 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012407 0,04 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015545 0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010816 0,03 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020007 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028580 0,02 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027866 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057200 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054474 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057758 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043042 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057907 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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