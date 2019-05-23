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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066364...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066364 0,65 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046087 0,64 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038107 0,62 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063308 0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037022 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038854 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033509 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012801 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032777 0,38 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074900 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050360 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015649 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020920 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017918 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012416 0,07 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020020 0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015551 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025939 0,36 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025673 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026282 0,36 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027964 0,35 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024549 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059131 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022258 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043071 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057946 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,061370 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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