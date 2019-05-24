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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053668 0,45 Garanti...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053668 0,45 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055962 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041746 0,43 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038244 0,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037076 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012880 0,48 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013599 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016769 1,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042524 1,06 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064946 1,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047933 1,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074277 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020570 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017852 0,81 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009886 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013248 0,61 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029460 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021061 0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017978 0,33 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021137 0,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020050 0,15 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014811 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026852 1,05 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016449 0,95 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026183 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027265 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026525 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019041 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045600 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057835 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022273 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057985 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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