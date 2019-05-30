Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015539 0,12 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025105 0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035837 0,11 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,037777 0,11 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,059849 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013752 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024754 0,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090949 0,65 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103702 0,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019205 0,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049137 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,019565 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021150 0,33 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,103867 0,31 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017581 0,28 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,068467 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018030 0,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012113 0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014919 0,07 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014374 0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014168 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022360 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043270 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025705 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040018 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,061652 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5