BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015539 0,12 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025105 0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035837 0,11 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,037777 0,11 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,059849 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013752 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024754 0,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090949 0,65 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103702 0,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019205 0,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049137 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,019565 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021150 0,33 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,103867 0,31 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017581 0,28 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,068467 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018030 0,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012113 0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014919 0,07 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014374 0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014168 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022360 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043270 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025705 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040018 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,061652 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

