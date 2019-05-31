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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028523...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028523 1,08 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033431 0,94 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023642 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015656 0,75 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015436 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013915 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045178 3,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050101 3,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016829 3,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065759 3,08 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017454 3,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021714 2,67 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018720 2,46 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010302 2,32 NN Hay. Em. Karma EYF 0,094746 1,91 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017913 1,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009784 2,04 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014650 1,92 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014411 1,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020748 1,69 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021491 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059455 0,10 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058106 0,08 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045809 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018415 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043298 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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