BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061896 1,31 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029312 1,30 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064681 1,27 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044985 1,24 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015944 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014189 1,74 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012870 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052248 4,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047232 3,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108594 3,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095919 3,91 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050747 3,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022663 3,85 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019474 3,61 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010645 2,90 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097829 2,59 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025382 2,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015091 2,64 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010080 2,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014742 1,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021194 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020390 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016382 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027154 2,44 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024711 2,44 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028149 2,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026227 2,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025891 0,20 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057917 0,20 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,062095 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,055153 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059829 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

