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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029553...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029553 0,82 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015813 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034023 0,62 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,060446 0,62 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,017522 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014218 0,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012886 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043212 0,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052727 0,92 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072479 0,51 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024346 0,49 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086016 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014476 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013550 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104455 0,92 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014400 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013714 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015271 1,19 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010189 1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014890 1,00 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021398 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020485 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018547 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043613 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019264 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046140 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021125 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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