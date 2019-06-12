BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030066 1,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034401 1,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024407 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,061021 0,95 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,060034 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033278 0,85 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038255 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014747 1,87 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013928 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013923 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013615 1,48 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013467 1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012048 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010953 0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015786 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059909 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,053836 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,058577 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046171 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040353 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

