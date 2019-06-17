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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054901 0,77...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054901 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037346 0,72 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052755 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041113 0,68 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065035 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012897 0,64 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014093 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025933 0,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,080531 0,59 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049603 0,58 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,106151 0,58 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,093760 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032488 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071048 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018829 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,014562 0,41 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057432 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020468 0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018224 0,42 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021677 0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020190 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017923 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028669 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016709 1,89 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025167 1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027694 1,88 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026587 1,85 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060117 0,20 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058752 0,20 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020395 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026007 0,20 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022622 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFonlar
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