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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030010...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030010 0,34 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,060508 0,30 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016143 0,30 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,062014 0,30 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048954 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014180 0,62 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012926 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052282 2,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046756 1,74 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017326 1,64 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071615 1,64 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017961 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022428 1,76 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019225 1,40 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010554 1,17 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097516 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025389 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015072 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010093 1,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021111 0,97 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014676 0,91 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021923 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058216 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043806 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026024 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,055435 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046345 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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