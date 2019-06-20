BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032847 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091453 0,46 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049372 0,46 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060006 0,45 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061861 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014352 0,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012973 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053872 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027038 0,60 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033720 0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053525 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074439 0,41 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,014162 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022957 0,36 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023347 0,34 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,062569 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020415 0,27 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017495 0,26 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012328 0,11 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,019023 0,11 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019215 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028388 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040567 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026058 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054104 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046405 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018652 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

