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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050200...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050200 1,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033203 1,37 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046800 1,33 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060824 1,30 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081314 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013016 0,60 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014557 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027732 1,04 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039021 0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027949 0,51 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043337 0,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054925 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075041 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106884 0,67 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032586 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072557 0,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058827 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020380 0,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015098 0,77 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021674 0,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015538 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010407 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017332 2,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028725 2,26 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027966 2,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027578 2,24 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026125 2,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026159 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041854 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046584 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018724 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044032 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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